Воронежцы начали шить бесплатные маски для больниц
Волонтеры благотворительных организаций «Рассвет» и «Бутик добра» начали шить многоразовые маски для воронежских больниц. На сегодняшний день готовы уже 200 масок. 40 из них передали в больницу №20. В ближайшее время остальные маски передадут больницам Северного района.
Изготовлением масок из хлопка и марли занимается безвозмездно восемь добровольцев. Присоединиться к ним могут и другие неравнодушные воронежцы при условии, что они не болеют и за последний месяц не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из путешествий, а также из Москвы. Неравнодушные воронежцы также могут поддержать проект деньгами или расходными материалами - нужны хлопок, резинки, нитки.
ИСТОЧНИК KP.RU