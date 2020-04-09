Воронежцы начали шить бесплатные маски для больниц

9 Апр 2020 2020-04-09T09:54:05+03:00

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Волонтеры благотворительных организаций «Рассвет» и «Бутик добра» начали шить многоразовые маски для воронежских больниц. На сегодняшний день готовы уже 200 масок. 40 из них передали в больницу №20. В ближайшее время остальные маски передадут больницам Северного района.

Изготовлением масок из хлопка и марли занимается безвозмездно восемь добровольцев. Присоединиться к ним могут и другие неравнодушные воронежцы при условии, что они не болеют и за последний месяц не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из путешествий, а также из Москвы. Неравнодушные воронежцы также могут поддержать проект деньгами или расходными материалами - нужны хлопок, резинки, нитки.

ИСТОЧНИК KP.RU