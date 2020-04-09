Поезд «Воронеж-Москва» загорелся под Рязанью

9 Апр 2020 2020-04-09T09:15:48+03:00

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Около девяти вечера 8 апреля во время движения загорелся поезд «Воронеж-Москва». ЧП случилось у станции Дягилево под Рязанью, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области. Возгорание произошло в первом вагоне двухэтажного состава - на втором этаже. Когда началось задымление, пятеро пассажиров самостоятельно покинули вагон. Никто не пострадал. Тушили два пожарных расчета. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания генератора.

ИСТОЧНИК KP.RU