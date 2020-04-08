Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 8 апреля увеличилось до 64

8 Апр 2020 2020-04-08T18:45:48+03:00

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8 апреля к 18:00 вновь выросло жителей Воронежской области, изолированных в специальные боксы в медорганизациях с подозрением на новый коронавирус. Сейчас проверяют 64 воронежцев. Это на семь больше, чем днем ранее. Под домашним наблюдением еще 210 человек. Такую информацию сообщили в оперативном штабе региона.

Диагноз подтвержден уже у 33 воронежцев. Пока в регионе только девять случаев выздоровления. Напомним, 8 апреля сообщили о десяти новых случаях заражения коронавирусом. Так, COVID-19 подтвердился у младенца, которому всего 6 месяцев. Среди зараженных также школьницы 13 и 11 лет. О других случая подробнее читайте в нашим материале.

ИСТОЧНИК KP.RU