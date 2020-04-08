После визита незнакомки из дома воронежской пенсионерки пропали ювелирные изделия на 120 тысяч

8 Апр 2020 2020-04-08T17:04:43+03:00

Злоумышленница проникла в комнату, когда хозяйка была во дворе

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61-летняя жительница поселка Колодезный в Каширском районе всего на несколько минут вышла во двор, а, когда вернулась в дом, то обнаружила в комнате незнакомку. Пенсионерка выставила женщину на улицу, а позже обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму в 120 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские по описанным приметам установили, что к хищению драгоценностей причастна ранее не судимая 21-летняя жительница Воронежа. Женщину задержали, она призналась, что зашла в дом попросить попить, но, увидев ювелирные изделия, не сдержалась и присвоила их себе. На преступление ее толкнуло трудное материальное положение – сказала задержанная.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU