После визита незнакомки из дома воронежской пенсионерки пропали ювелирные изделия на 120 тысяч
61-летняя жительница поселка Колодезный в Каширском районе всего на несколько минут вышла во двор, а, когда вернулась в дом, то обнаружила в комнате незнакомку. Пенсионерка выставила женщину на улицу, а позже обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму в 120 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские по описанным приметам установили, что к хищению драгоценностей причастна ранее не судимая 21-летняя жительница Воронежа. Женщину задержали, она призналась, что зашла в дом попросить попить, но, увидев ювелирные изделия, не сдержалась и присвоила их себе. На преступление ее толкнуло трудное материальное положение – сказала задержанная.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU