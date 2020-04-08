2020-04-08T15:04:54+03:00
Общество

В Воронеже струйно–инъекционным методом заливают ямы на дорогах

План ремонта расписан на три месяца
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежефото с сайта мэрии Воронеже
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В Воронеже в самом разгаре ямочный ремонт. Его проводят машиной БЦМ струйно-инъекционным методом. При этом все необходимые операции проводят за одну рабочую смену.

К этому моменту в Коминтерновском районе работы завершены на улице Ивана Туркенича и в микрорайоне Подгорное на улице Генерала Ефремова. В плане на ближайшие три месяца значатся 28 адресов по улицам: Владимира Невского, Антонова-Овсеенко, Беговой, 60-й Армии, Красных Зорь, Гайдара, Краснодонской, 60 лет ВЛКСМ, Подклетенской, переулках Ботаническом, Ракетном и Ученическом, а также в микрорайоне Подгорное на улице Композитора Ставонина.

В Центральном районе отремонтировали участки улиц Ломоносова, Березовой Рощи, Докучаева, Загоровского, Кавалерийской, Большой Чернавской, переулка Фабричный, проспекта Революции и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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