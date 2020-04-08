В Воронеже новый коронавирус выявили у шестимесячного младенца

8 Апр 2020 2020-04-08T12:00:34+03:00

Среди десяти новых зараженных COVID-19 - большинство тех, кто недавно побывал в столице

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В пресс-службе правительства Воронежской области раскрыли подробности о десяти новых случаях заражения коронавирусом, которые были зафиксированы 8 апреля. Так, оказалось, что COVID-19 подтвердился у младенца, которому всего 6 месяцев.

Малыш, понятное дело, контактировал с родителями, которые недавно побывали в Москве. Также заразился 31-летний отец мальчика.

Две сестры, 65 и 68 лет, общались с родственниками, у которых ранее диагностировали коронавирус после поездки за рубеж. Теперь и эти женщины изолированы в медучреждение.

Заболевание подтвердилось у 35-летней женщины, отдыхавшей недавно в Дубае.

Хотя большинство новых случаев заражения проявились после поездок в столицу. Так заразился 48-летний мужчина и 48-летняя женщина - случаи выделены как не связанные друг с другом.

Кроме того, COVID-19 все чаще обнаруживают у детей. Вот похожие случаи: девочки, одной 13 лет, второй - 11 лет. Обе не выезжали из региона. Однако «заразилась из контактного круга».

Та же история и с 36-летним мужчиной - он заразился от кого-то из знакомых в Воронежской области.

- Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, - уточнили в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU