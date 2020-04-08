В Воронеже новый коронавирус выявили у шестимесячного младенца
В пресс-службе правительства Воронежской области раскрыли подробности о десяти новых случаях заражения коронавирусом, которые были зафиксированы 8 апреля. Так, оказалось, что COVID-19 подтвердился у младенца, которому всего 6 месяцев.
Малыш, понятное дело, контактировал с родителями, которые недавно побывали в Москве. Также заразился 31-летний отец мальчика.
Две сестры, 65 и 68 лет, общались с родственниками, у которых ранее диагностировали коронавирус после поездки за рубеж. Теперь и эти женщины изолированы в медучреждение.
Заболевание подтвердилось у 35-летней женщины, отдыхавшей недавно в Дубае.
Хотя большинство новых случаев заражения проявились после поездок в столицу. Так заразился 48-летний мужчина и 48-летняя женщина - случаи выделены как не связанные друг с другом.
Кроме того, COVID-19 все чаще обнаруживают у детей. Вот похожие случаи: девочки, одной 13 лет, второй - 11 лет. Обе не выезжали из региона. Однако «заразилась из контактного круга».
Та же история и с 36-летним мужчиной - он заразился от кого-то из знакомых в Воронежской области.
- Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, - уточнили в пресс-службе облправительства.
ИСТОЧНИК KP.RU