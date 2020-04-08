2020-04-08T12:00:31+03:00
Коронавирус Covid-19

10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Воронеже на 8 апреля

Резкий рост заболеваний COVID-19 отмечен и в соседних регионах
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Число пациентов заметно вырослоЧисло пациентов заметно вырослоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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8 апреля Роспотребнадзор объявил о десяти новых случаях заражения коронавирусом в Воронежской области. До этого максимальное число жителей нашего региона, у которых за день находили эту инфекцию, было девять.

Позднее выяснилось, что COVID-19 подтвердился у младенца, которому всего 6 месяцев. О других случаях подробнее вы сможете прочесть здесь.

Резкий рост заболеваний отмечен и в соседних регионах. Так, число пациентов с подтвержденным COVID-19 в Липецкой области увеличилось на 18, в Курской и Тамбовской - на 6, в Белгородской - на 4.

Всего за последние сутки в России подтверждено 1175 случаев COVID-19. В целом в стране зарегистрировано 8762 заражений новой инфекцией. Число выздоровевших пациентов возросло до 580.

В Воронежской области могут быть развернуты госпитали для пациентов с коронавирусом. Ожидается, что подготовят подготовят 1680 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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