В Воронеже мужчина зарезал соседа
Вечером 4 апреля в квартире на улице Ярославской Левобережного района обнаружили труп 51-летнего воронежца. Вскоре по подозрению в убийстве полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали его 31-летнего соседа.
По версии полиции, мужчины в тот вечер встретились, чтобы выпить. После того, как разгорячились спиртным, слово за слово начался «крупный разговор». Во время него 31-летний мужчина выхватил нож и пырнул им 51-летнего «оппонента» в грудь. Удар оказался смертельным.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (до 15 лет лишения свободы).
ИСТОЧНИК KP.RU