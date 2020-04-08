В Воронеже мужчина зарезал соседа

8 Апр 2020 2020-04-08T09:44:10+03:00

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Вечером 4 апреля в квартире на улице Ярославской Левобережного района обнаружили труп 51-летнего воронежца. Вскоре по подозрению в убийстве полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали его 31-летнего соседа.

По версии полиции, мужчины в тот вечер встретились, чтобы выпить. После того, как разгорячились спиртным, слово за слово начался «крупный разговор». Во время него 31-летний мужчина выхватил нож и пырнул им 51-летнего «оппонента» в грудь. Удар оказался смертельным.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (до 15 лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU