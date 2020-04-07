В Воронежской области новым коронавирусом заразилась беременная женщина

7 Апр 2020 2020-04-07T21:51:38+03:00

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В Воронежской области есть инфицированная COVID-2019 беременная женщина. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Доктора проводят ее лечение и очень надеются, что будущая мама скоро поправится и инфекция не отразится на здоровье будущего малыша, - уточняют в облздраве.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, речь идет об одной из женщин заболевших коронавирусом ранее. Срок - 28 недель. Ее состояние оценивается как нормальное, клинических проявлений нет. Более того, пациентку в ближайшее время могут выписать в связи с выздоровлением.

Отметим, что женские консультации и родильные дома в период всеобщей изоляции отменили плановый прием пациенток. Временно приостановлена работа и дневных стационаров. Если беременной нужна помощь - ей оказывают ее на дому.

- С учетом вероятности бессимптомного течения COVID-2019, а также необдуманного визита женщины с признаками ОРВИ, опасность инфицирования беременных в медорганизациях остается высокой. Беременные относятся к группе риска по COVID-2019, то есть они тяжелее переносят заболевание, а также возрастают риски потерять ребенка, поэтому им крайне важно выполнять все противоэпидемические рекомендации и по возможности максимально самоизолироваться, - объясняют медики.

Конечно, это ограничения не распространяются на скорую и неотложную помощь. В медучреждениях всем женщинам меряют температуру и оценивают их эпидемиологический статус.

Напомним, что беременные женщины могут обратиться с вопросами на «горячую линию» 241-35-62. Посещать женскую консультацию, чтобы получить родового сертификат необязательно – он может быть выписан в роддоме после родов.

Тем временем число жителей Воронежской области, изолированных в специальные боксы в медорганизациях с подозрением на новый коронавирус, выросло до 57. По-прежнему число человек с подтвержденным диагнозом - 23. Из них девять уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU