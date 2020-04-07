Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 7 апреля увеличилось до 57

7 Апр 2020 2020-04-07T19:18:31+03:00

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Число жителей Воронежской области, изолированных в специальные боксы в медорганизациях с подозрением на новый коронавирус, выросло до 57. То есть количество пациентов увеличилось на три по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

По-прежнему число человек с подтвержденным диагнозом - 23. Из них девять уже выздоровели. Немного увеличилось количество человек под наблюдением - до 292.

Отметим, что 7 апреля выяснилось, что всего было взято более 300 проб у так называемого «контактного круга» - тех людей, кто мог заразиться от 29-летнего парня, который изначально поступил в больницу с диагнозом пневмония, но позже у него подтвердился коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU