Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 7 апреля увеличилось до 57
Число жителей Воронежской области, изолированных в специальные боксы в медорганизациях с подозрением на новый коронавирус, выросло до 57. То есть количество пациентов увеличилось на три по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.
По-прежнему число человек с подтвержденным диагнозом - 23. Из них девять уже выздоровели. Немного увеличилось количество человек под наблюдением - до 292.
Отметим, что 7 апреля выяснилось, что всего было взято более 300 проб у так называемого «контактного круга» - тех людей, кто мог заразиться от 29-летнего парня, который изначально поступил в больницу с диагнозом пневмония, но позже у него подтвердился коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU