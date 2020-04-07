2020-04-07T18:27:03+03:00
Общество

Работа в Воронеже в связи с коронавирусом: где можно заработать удаленно

Некоторые компании разыскивают сотрудников на период изоляции
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
В последнее время заметно увеличилось количество тех, кто ищет себе способ заработатьВ последнее время заметно увеличилось количество тех, кто ищет себе способ заработатьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В Воронежской области растет количество предложений удаленной работы, прежде всего в тех сферах, где организовать такой режим проще - это, например, IT, образование, маркетинг и реклама, онлайн-торговля. Учитывая, что сейчас в регионе действует режим самоизоляции, почему бы не найти себе новое место и трудиться дистанционно?

- В случае с удаленной работой можно искать вакансии не в регионе, а по всей России. Однако необходимо обращать внимание на условия. Некоторые компании предлагают удаленную работу на период изоляции, а после его окончания ждут сотрудников в своих офисах, - рассказала Екатерина Каркоцкая, ведущий менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter.

В целом прирост резюме за март по Воронежу составил 8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество резюме увеличилось на 7%.

- Такой рост можно назвать умеренным. Однако на фоне снижения количества вакансий увеличилась конкуренция за рабочее место. В среднем на одну вакансию в регионе сейчас приходится 7 резюме, притом что умеренным считается показатель 4-5 резюме, - отмечает Екатерина Каркоцкая.

Мы уже писали, что в последнее время вырос спрос на курьеров, также стабильно интерес проявляют к специалистом некоторых других сфер - читайте об этом подробнее здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К концу недели Центральный рынок возобновит работу в Воронеже
В Воронежской области новым коронавирусом заразилась беременная женщина
В Воронеже приступили к благоустройству дворов
Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 7 апреля увеличилось до 57
Работа в Воронеже в связи с коронавирусом: где можно заработать удаленно
В Воронеже водитель, насобиравший штрафов на 258 тысяч, «подарил» иномарку судебному приставу
Воронежцы могут задать вопросы о дистанционном обучении главе регионального департамента образования
Эпидемия коронавируса не помешала воронежским браконьерам торговать перелетными птицами на Благовещенье
В Воронежской области рецидивист ударил топором мужчину и сам вызвал скорую
УГМК сворачивает лагерь геологов по разведке никеля в Воронежской области
В Воронежской области муж забил жену кулаками до смерти
В режиме самоизоляции воронежские музеи делают уроки в стримминге и виртуальные раскраски
В режиме самоизоляции оперу "Дон Жуан" Воронежского театра оперы и балета онлайн посмотрели 2500 зрителей
Воронежец перевоплотился в «Незнакомку» Крамского
Продление режима самоизоляции в Воронеже: за последние недели вырос спрос на курьеров