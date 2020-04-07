Работа в Воронеже в связи с коронавирусом: где можно заработать удаленно

7 Апр 2020 2020-04-07T18:27:03+03:00

В последнее время заметно увеличилось количество тех, кто ищет себе способ заработать Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В Воронежской области растет количество предложений удаленной работы, прежде всего в тех сферах, где организовать такой режим проще - это, например, IT, образование, маркетинг и реклама, онлайн-торговля. Учитывая, что сейчас в регионе действует режим самоизоляции, почему бы не найти себе новое место и трудиться дистанционно?

- В случае с удаленной работой можно искать вакансии не в регионе, а по всей России. Однако необходимо обращать внимание на условия. Некоторые компании предлагают удаленную работу на период изоляции, а после его окончания ждут сотрудников в своих офисах, - рассказала Екатерина Каркоцкая, ведущий менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter.

В целом прирост резюме за март по Воронежу составил 8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество резюме увеличилось на 7%.

- Такой рост можно назвать умеренным. Однако на фоне снижения количества вакансий увеличилась конкуренция за рабочее место. В среднем на одну вакансию в регионе сейчас приходится 7 резюме, притом что умеренным считается показатель 4-5 резюме, - отмечает Екатерина Каркоцкая.

Мы уже писали, что в последнее время вырос спрос на курьеров, также стабильно интерес проявляют к специалистом некоторых других сфер - читайте об этом подробнее здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU