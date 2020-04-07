2020-04-07T16:27:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области муж забил жену кулаками до смерти

Мерзавцу грозит до 15 лет тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
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Вечером 31 марта в частном доме в Калаче 33-летний мужчина напился и стал бить свою 29-летнюю жену. Вошел в раж, кулаками махал долго. А когда опомнился, увидел, что супруга уже мертва.

Полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали убийцу, его отправили в СИЗО. Мужчина признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы). Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели. Наши сотрудники продолжают устанавливать обстоятельства преступления, – рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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