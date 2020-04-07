Мошенники повесили 340 тыс кредита на жительницу Воронежа, мечтающую сдать квартиру

7 Апр 2020 2020-04-07T13:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

За 6 апреля мошенники обманули восемь жителей Воронежской области. Дистанционно: через интернет или по телефону. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более миллиона рублей.

Так, 57-летняя жительница Ленинского района хотела сдать квартиру. А в итоге взяла ненужный ей кредит, не догадываясь об этом.

Женщина разместила объявление на сайте, и ей позвонил мужчина. Представился военнослужащим, которому нужно жилье на длительный срок. Но для отчетности служебной бухгалтерии нужны банковские чеки об оплате. Поэтому мошенник убедил потерпевшую дойти до банкомата и вставить туда свою карточку, чтобы он, якобы, перевел на нее деньги. Женщина по указке афериста совершила ряд операций. В результате чего на нее был оформлен кредит, с последующим перечислением кредитных денег на расчетный счет злоумышленника. На даму «повесили» более 340 тысяч рублей.

Будьте бдительны при совершении финансовых сделок через интернет и внимательны при общении с неизвестными лицами, предлагающими перевести деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU