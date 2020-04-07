2020-04-07T13:27:48+03:00
Происшествия

Мошенники повесили 340 тыс кредита на жительницу Воронежа, мечтающую сдать квартиру

Женщина выполнила ряд операций в банкомате под диктовку аферистов
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 6 апреля мошенники обманули восемь жителей Воронежской области. Дистанционно: через интернет или по телефону. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более миллиона рублей.

Так, 57-летняя жительница Ленинского района хотела сдать квартиру. А в итоге взяла ненужный ей кредит, не догадываясь об этом.

Женщина разместила объявление на сайте, и ей позвонил мужчина. Представился военнослужащим, которому нужно жилье на длительный срок. Но для отчетности служебной бухгалтерии нужны банковские чеки об оплате. Поэтому мошенник убедил потерпевшую дойти до банкомата и вставить туда свою карточку, чтобы он, якобы, перевел на нее деньги. Женщина по указке афериста совершила ряд операций. В результате чего на нее был оформлен кредит, с последующим перечислением кредитных денег на расчетный счет злоумышленника. На даму «повесили» более 340 тысяч рублей.

Будьте бдительны при совершении финансовых сделок через интернет и внимательны при общении с неизвестными лицами, предлагающими перевести деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники повесили 340 тыс кредита на жительницу Воронежа, мечтающую сдать квартиру
В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Воронежcкой области число пожаров травы возросло в четыре раза
Уровень удовлетворенности клиентов Tele2 качеством сервиса составил 95%
Работникам агропредприятий в Воронежской области задерживали зарплату
Работающие воронежцы старше 65 лет могут получить «больничный» на период самоизоляции
Контролера капремонта в доме в центре Воронежа выбрали, подделав подписи жильцов
Воронежцы в период самоизоляции могут проконсультироваться с офтальмологом по телефону
В школах в Воронежской области учеников незаконно заставляли платить за испорченные учебники
Воронежец по поддельным справкам получил 55 тыс субсидии на оплату жилья и коммуналки
В Воронежской области водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, лишили прав на 3 года
В центре Воронежа восстанавливают газоны
Под Воронежем ночью сгорел частный дом
Более 300 человек могли заразиться коронавирусом от пациента в Воронежской области
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток