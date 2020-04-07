2020-04-07T12:37:11+03:00
Общество

Работающие воронежцы старше 65 лет могут получить «больничный» на период самоизоляции

Оформить листок нетрудоспособности пока можно до 19 апреля
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Не секрет, что люди в возрасте от 65 лет и старше находятся в группе риска из-за угрозы заражения новым коронавирусом. В связи с этим, как сообщили 7 апреля в пресс-служба воронежского отделения ФСС РФ, утверждены временные правила оформления листков нетрудоспособности. Говоря проще, пожилые воронежцы, если они еще работают, смогут оформить «больничный» в связи с самоизоляцией.

- В оперативном порядке работодатели должны сформировать реестр сотрудников в возрасте 65 лет и старше и направить его в Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования для назначения и выплаты им пособий. Подробная информация о подготовке реестра доступна в Памятке на сайте http://www.fss.vrn.ru/post/1234, - сообщили в региональном отделении ФСС РФ.

Пособия выплатят за весь указанный период в течение семи дней со дня оформления электронного «больничного». Выплатить в этом случае работнику должны столько же, сколько и в стандартной ситуации.

Информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности можно уточнить в «личном кабинете» - https://lk.fss.ru/recipient. Для входа в нужен логин и пароль - те же, что используются для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

- Важно, что выплата пособий осуществляется только при соблюдении режима изоляции. В случае нарушения этого режима работник компенсирует сумму, равную величине пособия, - отметили в воронежском отделении ФСС РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники повесили 340 тыс кредита на жительницу Воронежа, мечтающую сдать квартиру
В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Воронежcкой области число пожаров травы возросло в четыре раза
Уровень удовлетворенности клиентов Tele2 качеством сервиса составил 95%
Работникам агропредприятий в Воронежской области задерживали зарплату
Работающие воронежцы старше 65 лет могут получить «больничный» на период самоизоляции
Контролера капремонта в доме в центре Воронежа выбрали, подделав подписи жильцов
Воронежцы в период самоизоляции могут проконсультироваться с офтальмологом по телефону
В школах в Воронежской области учеников незаконно заставляли платить за испорченные учебники
Воронежец по поддельным справкам получил 55 тыс субсидии на оплату жилья и коммуналки
В Воронежской области водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, лишили прав на 3 года
В центре Воронежа восстанавливают газоны
Под Воронежем ночью сгорел частный дом
Более 300 человек могли заразиться коронавирусом от пациента в Воронежской области
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток