Более 300 человек могли заразиться коронавирусом от пациента в Воронежской области

7 Апр 2020 2020-04-07T11:24:02+03:00

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Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы остается на изоляции. При этом остальные корпуса медучреждения, так как они расположены отдельно, продолжают работать в плановом режиме. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Напомним, до этого стало известно, что один из пациентов мог скрыть от врачей, что недавно вернулся из-за границы или из другого региона с напряженной эпидемиологической обстановкой. При этом он поступил с диагнозом пневмония.

2 апреля речи о новой коронавирусной инфекции не шло. Но уже тогда главный эпидемиолог департамента здравоохранения Ольга Дудникова сообщала о некой «клинической картине» и «эпиданамнезе», из-за которых начали проводить «противоэпидемические мероприятия».

О том, что COVID-19 подтвердился у 29-летнего парня сообщили 4 апреля. Однако в оперштабе утверждают, что молодой человек не выезжал в последнее время за рубеж. Тогда врачи и пациенты, контактировавшие с зараженным мужчиной, сдали тесты.

7 апреля выяснилось, что всего было взято более 300 проб у так называемого «контактного круга». Пока новое заболевание не выявлено ни у кого. Однако, как известно, оно может проявиться не сразу.

Сам пациент с подтвержденным диагнозом находится в Воронеже в Центре ВИЧ/СПИД.

ИСТОЧНИК KP.RU