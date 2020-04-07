2020-04-07T09:08:16+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают 17-летнюю девушку в черном

Про Анастасию Нестерову ничего неизвестно с 31 марта
Ярослав ИВАНОВ
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Родные разыскивают 17 летнюю Анастасию Нестерову. Про девушку ничего не слышно с 31 марта. К поиску присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

У Анастасии худощавое телосложение, она ростом 160 см, у нее темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения девушка была одета во все черное: куртку, джинсы и кроссовки. У нее с собой была черная сумочка.

Если вы видели девушку или знаете о ее местонахождении, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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