В Воронеже разыскивают 17-летнюю девушку в черном
Про Анастасию Нестерову ничего неизвестно с 31 марта
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Родные разыскивают 17 летнюю Анастасию Нестерову. Про девушку ничего не слышно с 31 марта. К поиску присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
У Анастасии худощавое телосложение, она ростом 160 см, у нее темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения девушка была одета во все черное: куртку, джинсы и кроссовки. У нее с собой была черная сумочка.
Если вы видели девушку или знаете о ее местонахождении, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU