В Воронеже разыскивают 17-летнюю девушку в черном

7 Апр 2020 2020-04-07T09:08:16+03:00

Про Анастасию Нестерову ничего неизвестно с 31 марта

Изменить размер текста: A A

Родные разыскивают 17 летнюю Анастасию Нестерову. Про девушку ничего не слышно с 31 марта. К поиску присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

У Анастасии худощавое телосложение, она ростом 160 см, у нее темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения девушка была одета во все черное: куртку, джинсы и кроссовки. У нее с собой была черная сумочка.

Если вы видели девушку или знаете о ее местонахождении, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU