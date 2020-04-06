В Воронежской области подготовят 1680 коек для пациентов с коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T20:07:44+03:00

На данный момент можно использовать 40 процентов из их числа

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6 апреля губернатор Александр Гусев провел совещание с участием главных врачей больниц Воронежской области, где могут быть развернуты госпитали для пациентов с коронавирусом, в режиме видеоконференции. Глава области выяснял готовность медучреждений к усложнению ситуации с этой заразой.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин доложил о том, что в 14 медицинских учреждениях региона планируют развернуть 1680 коек для пациентов с коронавирусом. Более 40% из них уже готовы принять больных. По словам Щукина, такой результат соответствует нормативным требованиям Минздрава РФ, и наша область в этом плане даже идет с опережением графика.

Главные врачи сообщили Александру Гусеву о том, что сейчас в их медучреждениях идет подготовка всей необходимой инфраструктуры. Они заявили, что их больницы на две-три недели обеспечены необходимыми препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Губернатор также напомнил о том, что 7 апреля в Воронежской области возобновляют работу некоторые производства и организации. Глава региона подчеркнул, что контроль за такими предприятиями в части соблюдения ими всех санитарных требований будет усиленным.

ИСТОЧНИК KP.RU