Воронежским беременным женщинам рассказали, как проходить обследование в условиях пандемии коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T19:47:42+03:00

Чтобы не подвергать риску себя и будущего ребенка, лучше часть консультаций получить по телефону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Воронеже подвели итоги первого дня работы «горячей линии» для беременных. Звонили 256 будущих мам. В основном, спрашивали о проведении первого и второго скринингов (это комплекс обследований, в который входят УЗИ и биохимический анализ венозной крови на гормоны). Также беременных женщин интересовали вопросы организации работы акушерских стационаров и женских консультаций.

Будущим мамам объясняли, что если результаты первого скрининга хорошие, можно воздержаться от второго. И наоборот. Первый скрининг, конечно, пройти желательно, но если не получилось, можно ограничиться вторым.

Также беременным женщинам советовали часть консультаций получать по телефону. По вопросам, которые не могут быть решены дистанционно, врачи принимают беременных в соответствии с графиком их обследований с учетом эпидограничений.

Если требуется проведение осмотра, скрининга, анализов и иных исследований, то медики составляют график визитов таким образом, чтобы не допустить одновременного скопления большого числа пациенток. В то же время медицинская помощь, связанная с родами и неотложными акушерскими и гинекологическими состояниями, должна оказываться, как и раньше, незамедлительно.

При появлении у беременной симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача из поликлиники на дом. Посещение женской консультации для получения родового сертификата не требуется – он может быть оформлен в родильном доме позже.

В то же время, если все же в женскую консультацию нужно прийти, желательно иметь при себе медицинскую маску и перед визитом измерить температуру тела. Телефон «горячей линии» для беременных - (473) 241-35-62, он работает с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов без перерывов.

ИСТОЧНИК KP.RU