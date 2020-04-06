2020-04-06T10:03:39+03:00
Происшествия

В центре Воронежа маршрутка на «зебре» сбила пожилую женщину

Пенсионерку отвезли в больницу «Электроника»
Юрий КОЗЛОВ
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В воскресенье, 5 апреля, в 13.40 у дома № 40 на улице Плехановской случилось ДТП. Водитель маршрутного «ПАЗика», ехавший по улице Кольцовской, повернул на Плехановскую и почему-то не затормозил перед переходившей дорогу по «зебре» 81-летней женщиной.

- Пенсионерка получила травмы, ее отвезли в больницу «Электроника», - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД. – Наши сотрудники разбираются, почему водитель не пропустил женщину, допустив грубейшее нарушение правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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