В центре Воронежа маршрутка на «зебре» сбила пожилую женщину

6 Апр 2020 2020-04-06T10:03:39+03:00

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В воскресенье, 5 апреля, в 13.40 у дома № 40 на улице Плехановской случилось ДТП. Водитель маршрутного «ПАЗика», ехавший по улице Кольцовской, повернул на Плехановскую и почему-то не затормозил перед переходившей дорогу по «зебре» 81-летней женщиной.

- Пенсионерка получила травмы, ее отвезли в больницу «Электроника», - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД. – Наши сотрудники разбираются, почему водитель не пропустил женщину, допустив грубейшее нарушение правил.

ИСТОЧНИК KP.RU