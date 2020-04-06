Воронежец защитил свою «семерку» маской от коронавируса
В Воронеже сфотографировали подготовленный к пандемии коронавируса ВАЗ-2107. Хозяин автомобиля сделал для своей «ласточки» медицинскую маску. Снимок местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети.
Горожане оценили идею владельца машины, но отметили, что долго с такой повязкой ездить нельзя. Ведь тогда авто погубит не коронавирус, а перегрев.
- Ее только ржавчиновирус может убить, - написали в комментариях воронежец.
Стоит отметить, что в Воронежской области медицинскую маску найти проблематично, поэтому такая идея на фоне современных реалий выглядит весьма актуально.
ИСТОЧНИК KP.RU