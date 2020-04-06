2020-04-06T08:01:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежец защитил свою «семерку» маской от коронавируса

Необычную машину местные жители заметили на улице города
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:

В Воронеже сфотографировали подготовленный к пандемии коронавируса ВАЗ-2107. Хозяин автомобиля сделал для своей «ласточки» медицинскую маску. Снимок местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети.

Горожане оценили идею владельца машины, но отметили, что долго с такой повязкой ездить нельзя. Ведь тогда авто погубит не коронавирус, а перегрев.

- Ее только ржавчиновирус может убить, - написали в комментариях воронежец.

Стоит отметить, что в Воронежской области медицинскую маску найти проблематично, поэтому такая идея на фоне современных реалий выглядит весьма актуально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дистанционное обучение в Воронежской области: школьники не могут зайти на сайты из-за перегрузки
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Границу Воронежской области закроют и со стороны Украины
Еще девять человек заразились коронавирусом в Воронежской области
В Воронежской области иномарка протаранила мотоцикл: погиб мужчина
В Воронеже водитель «Рено» сбил школьника
В Воронеже бухгалтер сети быстрого питания вывела со счета компании около 730 тысяч
В центре Воронежа маршрутка на «зебре» сбила пожилую женщину
В Воронежской области тесты на коронавирус делают в семи медорганизациях
В Воронежском заповеднике показали диких животных на их любимом перекрестке
Воронежец защитил свою «семерку» маской от коронавируса
Тепло вернется в Воронеж в среду
В Воронежской области 54 изолированных в больницах с подозрением на коронавирус
Воронежские школьники на вынужденных каникулах обучаются на курсах и выпускают газету
Число выздоровевших от коронавируса в Воронеже достигло семи человек
Воронежцы сняли на видео потоп на Петровской набережной
В Воронеже задержали пьяного водителя
В Воронеже соседи затравили семью с двумя детьми из-за подозрения на коронавирус
Под Воронежем лесной пожар уничтожил 6 гектаров подстилки и валежника