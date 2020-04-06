Воронежец защитил свою «семерку» маской от коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T08:01:27+03:00

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В Воронеже сфотографировали подготовленный к пандемии коронавируса ВАЗ-2107. Хозяин автомобиля сделал для своей «ласточки» медицинскую маску. Снимок местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети.

Горожане оценили идею владельца машины, но отметили, что долго с такой повязкой ездить нельзя. Ведь тогда авто погубит не коронавирус, а перегрев.

- Ее только ржавчиновирус может убить, - написали в комментариях воронежец.

Стоит отметить, что в Воронежской области медицинскую маску найти проблематично, поэтому такая идея на фоне современных реалий выглядит весьма актуально.

ИСТОЧНИК KP.RU