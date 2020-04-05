2020-04-05T11:11:13+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали «Отелло», едва не зарезавшего соперника

Мужчина напал на пострадавшего в квартире своей жены
Елена ФЕДЯШЕВА
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С подозреваемого взяли подписку о невыездеС подозреваемого взяли подписку о невыездеФото: из архива «КП»
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Полицейские смогли задержать подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью воронежца. В январе этого года в одной из квартир на улице Теплоэнергетиков разыгралась драма. В результате ссоры между двумя мужчинами один из них получил проникающее ножевое ранение грудной клетки. Подозреваемый скрылся с места преступления.

На днях его задержали оперативники. Как выяснилось, подозреваемый – 29-летний муж хозяйки квартиры, житель Острогожского района. В тот день он пришел к своей супруге для примирения. Но застал у нее другого мужчину.

- Задержанный дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе полиции. - По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Советского района СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

С подозреваемого взяли подписку о невыезде. В случае доказательства вины, ему грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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