В Воронеже задержали «Отелло», едва не зарезавшего соперника
Полицейские смогли задержать подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью воронежца. В январе этого года в одной из квартир на улице Теплоэнергетиков разыгралась драма. В результате ссоры между двумя мужчинами один из них получил проникающее ножевое ранение грудной клетки. Подозреваемый скрылся с места преступления.
На днях его задержали оперативники. Как выяснилось, подозреваемый – 29-летний муж хозяйки квартиры, житель Острогожского района. В тот день он пришел к своей супруге для примирения. Но застал у нее другого мужчину.
- Задержанный дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе полиции. - По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Советского района СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
С подозреваемого взяли подписку о невыезде. В случае доказательства вины, ему грозит до 10 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU