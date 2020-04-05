2020-04-05T08:38:02+03:00
Общество

В центре Воронежа восстановили металлические столбики, уничтоженные автохамами

Любители парковаться на тротуаре регулярно выдергивают ограждения
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Центрального районафото управы Центрального района
Изменить размер текста:

Тротуар у сквера на пересечении улиц Плехановской и Кольцовской – популярное место у автохамов. То один из них прокатится по тротуару, то другой поставит свою машину прямо на пути пешеходов.

В качестве преграды сотрудники комбината благоустройства Центрального района вкапывают по краю тротуара металлические столбики. Правда, век этих конструкций недолог: водители периодически их вырывают из асфальта.

На днях рабочие в очередной раз восстановили ограждения. Въезд на тротуар для машин закрыт.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Воронежа восстановили металлические столбики, уничтоженные автохамами
В школе в Воронежской области учеников поили водой с нитратами из колодца
В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолирован 51 человек
В Воронежской области парень одолжил планшет для игр, а сам с помощью него украл 135 тысяч рублей
На трассе под Воронежем остановили «Лексус», пассажир которого перевозил наркотики
Власти Воронежа взяли под особый контроль дезинфекцию общественного транспорта
Пятый житель Воронежской области выздоровел после заражения коронавирусом
В Воронежской области обновили пропуска в период самоизоляции: как они будут работать
Мужчина с коронавирусом в Воронежской области контактировал с врачами и другими пациентами
В Воронежской области назначили нового прокурора Панинского района
На 100-м году ушла из жизни Почетный гражданин Воронежа Нина Боброва
Продление нерабочей недели в Воронеже: работу маршрутного транспорта усилят
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 4 апреля выросло до четырех
Новые случаи заражения коронавирусом в Воронеже на 4 апреля: диагноз подтвердился у людей, не выезжавших за границу
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Продление нерабочей недели в Воронеже: прием в налоговой инспекции отменили до конца месяца