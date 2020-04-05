В центре Воронежа восстановили металлические столбики, уничтоженные автохамами

5 Апр 2020 2020-04-05T08:38:02+03:00

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Тротуар у сквера на пересечении улиц Плехановской и Кольцовской – популярное место у автохамов. То один из них прокатится по тротуару, то другой поставит свою машину прямо на пути пешеходов.

В качестве преграды сотрудники комбината благоустройства Центрального района вкапывают по краю тротуара металлические столбики. Правда, век этих конструкций недолог: водители периодически их вырывают из асфальта.

На днях рабочие в очередной раз восстановили ограждения. Въезд на тротуар для машин закрыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU