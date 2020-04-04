2020-04-04T18:43:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области парень одолжил планшет для игр, а сам с помощью него украл 135 тысяч рублей

На чужие деньги юноша покупал электротовары, бытовую технику, одежду, а так же продукты
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Старая Криуша Петропавловского района 20-летний местный житель хитро обворовывал своего 43-летнего приятеля. Началось все еще 5 ноября 2019 года.

Молодой человек знал, что на банковском счете товарища находится крупная сумма денег. Пароль, необходимый для входа в онлайн-банк он также узнал. А чтобы хозяин ничего не заметил, он использовал его же планшетный компьютер. Сперва парень перевел себе 15 тысяч рублей.

Владелец сразу пропажу не обнаружил. На следующий день парень попросил поиграть в игру на планшете 43-летнего земляка. Тут он уже перевел 120 тысяч: 90 - на свой банковский счет, а 30 - своей знакомой.

На чужие деньги юноша покупал электротовары, бытовую технику, одежду, а так же продукты. Сейчас за кражу ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолирован 51 человек
В Воронежской области парень одолжил планшет для игр, а сам с помощью него украл 135 тысяч рублей
На трассе под Воронежем остановили «Лексус», пассажир которого перевозил наркотики
Власти Воронежа взяли под особый контроль дезинфекцию общественного транспорта
Пятый житель Воронежской области выздоровел после заражения коронавирусом
В Воронежской области обновили пропуска в период самоизоляции: как они будут работать
Мужчина с коронавирусом в Воронежской области контактировал с врачами и другими пациентами
В Воронежской области назначили нового прокурора Панинского района
На 100-м году ушла из жизни Почетный гражданин Воронежа Нина Боброва
Продление нерабочей недели в Воронеже: работу маршрутного транспорта усилят
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 4 апреля выросло до четырех
Новые случаи заражения коронавирусом в Воронеже на 4 апреля: диагноз подтвердился у людей, не выезжавших за границу
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Продление нерабочей недели в Воронеже: прием в налоговой инспекции отменили до конца месяца