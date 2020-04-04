В Воронежской области парень одолжил планшет для игр, а сам с помощью него украл 135 тысяч рублей

4 Апр 2020 2020-04-04T18:43:51+03:00

На чужие деньги юноша покупал электротовары, бытовую технику, одежду, а так же продукты

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В селе Старая Криуша Петропавловского района 20-летний местный житель хитро обворовывал своего 43-летнего приятеля. Началось все еще 5 ноября 2019 года.

Молодой человек знал, что на банковском счете товарища находится крупная сумма денег. Пароль, необходимый для входа в онлайн-банк он также узнал. А чтобы хозяин ничего не заметил, он использовал его же планшетный компьютер. Сперва парень перевел себе 15 тысяч рублей.

Владелец сразу пропажу не обнаружил. На следующий день парень попросил поиграть в игру на планшете 43-летнего земляка. Тут он уже перевел 120 тысяч: 90 - на свой банковский счет, а 30 - своей знакомой.

На чужие деньги юноша покупал электротовары, бытовую технику, одежду, а так же продукты. Сейчас за кражу ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU