На трассе под Воронежем остановили «Лексус», пассажир которого перевозил наркотики

4 Апр 2020 2020-04-04T17:29:39+03:00

19-летний парень может на 20 лет угодить в тюрьму

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4 апреля в Рамонском районе экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль «Лексус GS550». За рулем был 33-летний воронежец.

Во время проверки у 19-летнего пассажира, полицейские обнаружили сверток с наркотическим веществом, предположительно, синтетического происхождения. Тут же на место вызвали следственно-оперативную группу.

- Изъятое было направлено на исследование. Установлено, что наркотическое средство – метилэфедрон, общим весом 468,11 граммов. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Молодой человек задержан. Сейчас он находится в изоляторе. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU