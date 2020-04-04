На трассе под Воронежем остановили «Лексус», пассажир которого перевозил наркотики
4 апреля в Рамонском районе экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль «Лексус GS550». За рулем был 33-летний воронежец.
Во время проверки у 19-летнего пассажира, полицейские обнаружили сверток с наркотическим веществом, предположительно, синтетического происхождения. Тут же на место вызвали следственно-оперативную группу.
- Изъятое было направлено на исследование. Установлено, что наркотическое средство – метилэфедрон, общим весом 468,11 граммов. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Молодой человек задержан. Сейчас он находится в изоляторе. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU