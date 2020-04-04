2020-04-04T16:29:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Пятый житель Воронежской области выздоровел после заражения коронавирусом

На поправку пошел очередной пациент, у которого выявили заражение после поездки за рубеж
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Еще один пациент в Воронежской области вылечился от коронавируса, он выписан 4 апреля. Таким образом, число людей, победивших новую инфекцию, в регионе выросло до 5. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Личные данные выздоровевших граждан, а их за последнее время стало на троих больше, не сообщаются. Но известно, что это они посещали зарубежные страны: Испания, Польша, Доминиканская республика, Бельгия, Беларусь.

Вместе с тем 4 апреля Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом еще у двух человек, находящихся в Воронежской области. Эти люди не путешествовали, то есть могли заразиться от других носителей инфекции в нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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