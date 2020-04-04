Пятый житель Воронежской области выздоровел после заражения коронавирусом
Еще один пациент в Воронежской области вылечился от коронавируса, он выписан 4 апреля. Таким образом, число людей, победивших новую инфекцию, в регионе выросло до 5. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Личные данные выздоровевших граждан, а их за последнее время стало на троих больше, не сообщаются. Но известно, что это они посещали зарубежные страны: Испания, Польша, Доминиканская республика, Бельгия, Беларусь.
Вместе с тем 4 апреля Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом еще у двух человек, находящихся в Воронежской области. Эти люди не путешествовали, то есть могли заразиться от других носителей инфекции в нашей стране.
ИСТОЧНИК KP.RU