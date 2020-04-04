2020-04-04T15:45:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области обновили пропуска в период самоизоляции: как они будут работать

Новый формат справок начнет действовать с 8 апреля
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Образец предоставлен пресс-службой правительства Воронежской областиОбразец предоставлен пресс-службой правительства Воронежской области
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В правительстве Воронежской области 4 апреля представили новую форму справки для сотрудников предприятий, чья работа разрешена в период самоизоляции. На эту форму работодатели должны перейти с 8 апреля.

Напомним, 1 апреля в регионе уже утверждали единую справку, по которой сотрудники различных предприятий и учреждений смогут выходить из дома на работу в период самоизоляции. Однако из-за того, что на следующей неделе некоторые предприятия возобновят работу, было принято решение ее изменить.

- Сотрудник полиции может попросить у вас справку от работодателя, чтобы убедиться, что вы следуете с работы или на работу, а также удостоверение личности. Полиция может провести профилактическую беседу, убедив вас вернуться к месту постоянной самоизоляции. Помните, в силу вступили поправки в КоАП: многократно увеличены штрафы за ваше действия или бездействие в случаях, если они нанесли вред санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, - утверждают в пресс-службе правительства Воронежской области.

До этого мы уже интересовались, как в Воронеже полицейские из-за угрозы коронавируса будут проверять находящихся на улице людей. Источник в силовых структурах подробно описал эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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