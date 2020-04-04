2020-04-04T14:36:32+03:00
Общество

В Воронежской области назначили нового прокурора Панинского района

До этого он был прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью
Олег ИВАНОВ
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Алексей ПоляковАлексей Поляков
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2 апреля советник юстиции Алексей Поляков был назначен на должность прокурора Панинского района Воронежской области. Одновременно его освободили от должности прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью.

39-летний Алексей Поляков имеет высшее юридическое образование, он окончил Воронежский государственный университет. Службу в прокуратуре начал в сентябре 2003 года.

Начинал следователем, но к июню 2012 года уже состоял в должности прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью прокуратуры Воронежской области. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором Воронежской области. Алексей Поляков женат, также у него двое детей: сын и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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