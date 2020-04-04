Продление нерабочей недели в Воронеже: работу маршрутного транспорта усилят

4 Апр 2020 2020-04-04T13:33:12+03:00

В частности сократится интервал в часы пиковой нагрузки

Изменить размер текста: A A

Часть воронежских предприятий возобновит свою работу на следующей неделе, несмотря на продление всеобщей самоизоляции. Поэтому было решено скорректировать меры по организации транспортного обслуживания. Напомним, последние две недели в Воронеже последовательно падал пассажиропоток в общественном транспорте. Соответственно было сокращено и количество автобусов на линиях.

- Несмотря на сохранение основных ограничений, которые следует строго соблюдать, отдельные отрасли начинают функционировать. С понедельника начинается и дистанционное обучение школьников, ряду педагогов придется выйти в общеобразовательные учреждения. Это тоже повлечет увеличение пассажиропотока в часы-пик, транспортная система должна быть к этому готова, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Уже 6 апреля будет усилена работа в часы пиковой нагрузки с 06:30 до 09:30 и с 16:30 до 19:00:

На маршрутах 1КВ, 1КС, 3В, 5, 5А, 6, 8, 9КА, 9КС, 10А, 13, 14В, 15А, 16В, 17, 18, 20, 20Б, 20М, 26А, 37, 37А, 47, 49, 49А, 49Б, 50, 54, 57В, 58В, 59А, 60Б, 61, 66, 67А, 68, 70М, 80, 84, 90, 104, 105, 108А, 113, 113КТ, 113КШ, 120, 120В, 122, 125, 125А - интервал не более 15 минут.

На маршрутах 3, 11, 15, 25А, 39, 41, 42, 49М, 52, 62, 65, 65А, 70А, 75, 76, 77К, 81, 88, 88А, 91, 115 - не более 20 минут.

На маршрутах 27, 43, 64, 68Т - не более 30 минут.

В остальное время должен выдерживаться интервал движения не более 60 минут.

Как минимум один автобус будет работать на маршрутах 22, 48, 59, 59АС, 64А, 68А, 78А, 98 утром и вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU