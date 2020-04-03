Режим самоизоляции в Воронеже: какие предприятия возобновят работу

3 Апр 2020 2020-04-03T20:55:50+03:00

Губернатор заявил о том, что ситуация в регионе контролируется

Изменить размер текста: A A

Часть воронежских предприятий возобновит свою работу с 7 апреля, несмотря на всеобщую самоизоляцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области в пятницу, 3 апреля.

Речь идет об организациях из сферы обрабатывающей промышленности численностью до 50 человек., застройщиках объектов здравоохранения, жилья, объектов социально-культурного назначения, инфраструктурных объектов в рамках расселения ветхого жилья. Также будут работать предприятия цепочки жизнеобеспечения строительства: производство стройматериалов, оборудование для стройки, их доставка, монтаж и прочие.

Кроме того, карантин не коснется проектировщиков, строителей дорог и организаций по их ремонту и содержанию. Будут работать организации по охране и безопасности объектов строительства и стройплощадок, организации из сферы коммунального и аварийного обслуживания возводимых объектов, предприятия с непрерывными химическими процессами производства стройматериалов и иных работ, приостановка которых невозможна по производственно-технологическим условиям.

Продолжат функционировать застройщики объектов АПК в рамках государственных и региональных программ, организации, проводящие строительно-монтажные работы, которые выполняются в условиях чрезвычайных обстоятельств (в том числе и борьба с коронавирусом),Работать будет и дистанционная торговля непродовольственными товарами.

Разрешат перемещаться и транспорту этих организаций.

- Остальные разрешительные и запретительные меры, принятые предыдущими нормативно-правовыми актами по организациям и предприятиям, пока остаются в силе, - добавили в пресс-службе правительства.

Добавим, власти просят руководство предприятий разнести начало рабочего дня в периоде между 8 и 10 утра, чтобы избежать массового скопления людей в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU