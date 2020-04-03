2020-04-03T19:59:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Воронеже: школьники начнут дистанционное обучение 6 апреля

Ребята приступят к занятиям на дому в понедельник
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Президент объявил весь апрель нерабочим, чтобы избежать распространения коронавируса. Однако школьникам придется потрудиться, воронежские ребята приступят к дистанционному обучению 6 апреля. Напомним, на досрочный отдых детей отправили 17 марта. Из-за ситуации с COVID - 19 каникулы растянулись до 30 марта, а следующую неделю во всей стране сделали нерабочей.

- Образовательный процесс начнется плавно и постепенно, потребуется время на отладку всех алгоритмов, которые прорабатывались ранее. Мы просим учеников и их родителей с пониманием отнестись к тому, что на первом этапе практической реализации могут возникнуть определенные сложности. В первые дни никто детей перегружать не будет. Основной объем работы с учебным материалом в переходный период будет выполняться не на компьютере, дети будут работать с учебниками, - пояснила руководитель управления образования и молодежной политики Воронежа Любовь Кулакова.

По вопросам дистанционного образования начала работу областная «горячая линия» 8 (473) 210-07-24. Как будет организованно обучение на дому, где будут размещать задания и какие технические средства понадобятся для их выполнения - читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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