В Воронежской области число изолированных с подозрением на коронавирус выросло до 45

3 Апр 2020 2020-04-03T19:02:31+03:00

У двоих из них предварительно положительный диагноз на коронавирус

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В Воронежской области до 45 выросло число изолированных в медицинские боксы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Такие данные в региональном оперативном штабе сообщили на 3 апреля 19:00.

До этого говорилось, что у двух местных жителей предварительно положительный диагноз. Пациентов направили в обсервационное отделение Новоусманской районной больнинцы - они находятся под наблюдением и дообследовании. Важно понимать, что это только предварительные результаты. Они могут быть ошибочными.

Напомним, накануне, 2 апреля, в медучреждениях находилось 42 пациента. По-прежнему подтвержден диагноз в 12 случаях: десять из этих пациентов еще лечатся, их состояние удовлетворительное, еще двое выздоровели и выписаны.

А вот под наблюдением число тех, кто находится под наблюдением на дому уменьшилось с 545 до 462.

ИСТОЧНИК KP.RU