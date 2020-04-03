2020-04-03T18:42:55+03:00
Общество

В Воронеже появится новая остановка

Ее оборудуют на нечетной стороне проспекта Революции
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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В Воронеже появится новая остановка общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 3 апреля.

Остановку «Театр кукол» оборудуют на нечетной стороне проспекта Революции у дома 41. У нее также организуют регулируемый пешеходный переход. С просьбой установить ее к администрации неоднократно обращались местные жители и архитекторы.

Кроме того, в рамках работы по подготовке к реконструкции проспекта и для обеспечения безопасности движения в непосредственной близости к перекрестку, рассматривается перенос остановки «Петровский сквер», расположенной на нечетной стороне проспекта Революции, к дому 21а.

Также в районе остановки «Комиссаржевская» будет упорядочена высадка пассажиров, которая в настоящее время производится не только на остановке у дома 29, но и у дома 31.

До Дня города на проспекте планируется обновить дорожное покрытие и установить гранитный бортовой камень и нанести разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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