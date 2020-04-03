Воронежские медики получат доплаты за борьбу c коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T17:30:17+03:00

Деньги для этого выделили как из федерального, так и из регионального бюджетов

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Воронежские медики получат премии за борьбу c новой коронавирусной инфекцией. Для этого 87,1 млн рублей выделили из резервного фонда правительства России.

Деньги направят в медорганизации, в которых оказывают помощь гражданам с COVID-19 или подозрением на него. Те, что подведомственны департаменту здравоохранения Воронежской области.

Размер выплат рассчитывается от среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года. Так, врачи скорой помощи получат дополнительно 80 % от своей обычной зарплаты. Средний медперсонал: фельдшеры скорой помощи, медсестры и сестры-анестезисты - 40 %. Фельдшеры и медсестры, работающие на приеме вызовов и передаче их выездным бригадам скорой помощи – 20%.

Кроме того, врачи подразделений, оказывающие первичную помощь, в том числе инфекционисты, специалисты общей практики, педиатры, терапевты и пульмонологи могут рассчитывать на прибавку в 80%.

Средний и младший медперсонал, участвующий в оказании первичной медико-санитарной помощи - соответственно 40% и 20%.

Врачи, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях: инфекционисты, анестезиологи и реаниматологи - 100 %. Средний и младший медперсоналу, работающий в стационарных условиях, - 50% и 30%.

Дополнительно губернатор Воронежской области выделил из регионального бюджета средства на выплаты для медиков. Например, в круглосуточном стационаре премируют врачей - 65 000 рублей, средний персонал - 32 500 рублей, младший и прочий персонал - 10 000 рублей.

Для участковых терапевтов, врачей общей практики, участковых педиатров, врачей скорой помощи, врачей клинико-лабораторной диагностики и специалистов с высшим медицинским образованием, осуществляющим диагностику по выявлению - 15 000 рублей.

Для медсестер, работающих с перечисленными выше врачами - 7 500 рублей, для водителей машин скорой медицинской помощи и машин неотложной помощи - 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU