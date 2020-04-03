Продление нерабочей недели в Воронеже: как записать ребенка в «дежурную» группу детсада

3 Апр 2020 2020-04-03T18:01:23+03:00

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Детские сады в Воронежской области не будут работать до конца месяца. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом после объявления президентом всего апреля нерабочим. Однако в детсадах региона все-таки создадут «дежурные» группы, куда соберут детей, которых совсем не с кем оставить дома. В мэрии Воронежа рассказали, как будет проходить формирование таких групп в городских дошкольных учреждениях.

Первое, что нужно сделать родителям, - подать заявление в администрацию. Быстрее и легче это сделать через электронную приемную мэрии. В обращении нужно указать ФИО, контактные данные (телефон для связи), место работы мамы и папы, а также адрес фактического проживания. Сделать все нужно за выходные, чтобы чиновники могли рассчитать реальную потребность в «дежурных» группах, определить микрорайоны и учреждения, в которых они откроются.

- Обязательным условием принятия ребенка в детский сад в этот период будет наличие справок от работодателей родителей ребенка, нуждающегося в присмотре. Справка должна подтверждать, что они являются сотрудниками организаций, которые в период самоизоляции продолжают функционировать в соответствии с принятыми решениями. Также обязательным будет прохождение традиционного «утреннего фильтра», детей с признаками ОРВИ не допустят к посещению дошкольного учреждения, - пояснила руководитель управления образования Воронежа Любовь Кулакова.

О дате, времени, месте открытия «дежурных» групп родителям сообщат в индивидуальном порядке. Однако в мэрии подчеркнули, что из-за изменений эпидобстановки решения могут быть скорректированы.

ИСТОЧНИК KP.RU