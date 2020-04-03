2020-04-03T16:34:31+03:00
Происшествия

В Воронеже на экс-директора дилерского автоцентра возбудили дело после мошенничества на 210 млн

Бывший руководитель потратил деньги, предназначенные для покупки машин
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже на бывшего директора дилерского автоцентра возбудили уголовное дело после мошенничества на 210 млн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 3 апреля.

Выяснилось, что 53-летний экс-руководитель заключил 109 договоров купли-продажи автомобилей, договор комиссии и лизинга, как с физическими, так и с юридическими лицами. Покупателям была гарантирована своевременная их поставка и получение в пользование. Но машины они так и не получили. А деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Теперь воронежцу грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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