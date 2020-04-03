2020-04-03T15:44:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области для беременных заработает «горячая линия» по коронавирусу

Обратиться к специалистам можно будет с 6 апреля
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области начнет работу «горячая линия» для беременных женщин. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения в пятницу, 3 апреля.

Специалисты воронежского перинатального центра 6 апреля начнут консультацию будущих матерей по вопросам организации работы акушерских стационаров и женских консультаций в период пандемии коронавируса по телефону (473) 241-35-62. Горячая линия будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 часов без перерывов.

В ведомстве также поясняют, что режим всеобщей самоизоляции, введенный на территории области, не повлиял на работу воронежских роддомов. Поэтому при начале родовой деятельности следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Не прекратили работу и женские консультации, однако для снижения риска распространения коронавируса визиты к врачам сведены к минимуму. При возникновении медицинских вопросов женщинам рекомендуют обращаться к лечащему врачу – акушеру-гинекологу по телефону. При появлении первых симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача из поликлиники на дом.

Посещение женской консультации для получения родового сертификата необязательно – он может быть выписан в родильном доме после родов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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