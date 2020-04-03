В Воронежской области могут развернуть 1680 коек для помощи пациентам с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T15:31:36+03:00

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В Воронежской области готовы подготовить 1680 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией 20 коек предусмотрены для детей, а около 340 - для проведения реанимации и интенсивной терапии. Covid-19. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения в пятницу, 3 апреля. Для лечения заразившихся готовы 13 медицинских организаций.

- Согласно рекомендациям Минздрава России 70% коек будут обеспечены кислородом. Соответствующие работы завершаются. В настоящий момент уже перепрофилировано и готово к работе 611 коек, в том числе 130 коек реанимации и интенсивной терапии, - заявили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU