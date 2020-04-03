Продление режима выходных дней в Воронеже: как будут работать детсады

3 Апр 2020 2020-04-03T15:08:09+03:00

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В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца апреля. В связи с этим у многих родителей, которые в «выходной» месяц будут обязаны трудиться, возникает вопрос: куда пристроить ребенка.

Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, детсады в области до конца апреля будут закрыты. Но в них создадут «дежурные» группы, куда соберут детей, которых не с кем оставить дома. Перед запуском этих групп сотрудники Роспотребнадзора тщательно проверят их на предмет соблюдения всех мер безопасности.

В то же время глава региона Александр Гусев призвал работодателей максимально пойти навстречу работающим мамам и папам и предоставить им возможность исполнять свои обязанности дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU