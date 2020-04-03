В Воронеже мужчина уехал от гостей на скорой с ножевым ранением в живот

3 Апр 2020 2020-04-03T14:45:42+03:00

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В Воронеже задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в пятницу, 3 апреля.

Накануне, 2 апреля, 36-летний местный житель был в гостях у знакомых в многоэтажке на улице 20-летия Октября. Во время распития спиртного между воронежцами возникла ссора, которая переросла в драку. Тогда 34-летний горожанин схватил кухонный нож и вонзил его оппоненту в живот. После этого мужчина сбежал, а пострадавшего увезли на скорой в больницу.

Нападавшего быстро задержали. Неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель признал вину. На него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU