В Воронеже мужчина уехал от гостей на скорой с ножевым ранением в живот
В Воронеже задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в пятницу, 3 апреля.
Накануне, 2 апреля, 36-летний местный житель был в гостях у знакомых в многоэтажке на улице 20-летия Октября. Во время распития спиртного между воронежцами возникла ссора, которая переросла в драку. Тогда 34-летний горожанин схватил кухонный нож и вонзил его оппоненту в живот. После этого мужчина сбежал, а пострадавшего увезли на скорой в больницу.
Нападавшего быстро задержали. Неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель признал вину. На него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU