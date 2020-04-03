2020-04-03T14:37:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежские студенты вернутся к дистанционному обучению с 6 апреля

Преподаватели тоже будут работать из дома
Юлия ДИДЕНКО
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Студенты воронежских вузов вернутся к дистанционному обучению после недели каникул. Преподаватели тоже будут работать из дома. Об этом сообщили в группах и на сайтах университетов. Сколько продлятся онлайн-занятия - пока не сообщается. Руководство вузов ждет особого распоряжения.

Так, дистанционный формат с 6 апреля возобновится в ВГУ. Также каникулы заканчиваются в ВГТУ и ВГЛТУ Кроме того, об возвращении к онлайн-обучению заявили во ВГАУ

- Конкретная методика сдачи экзамена или зачета (тестирование, онлайн опрос и др.) определяется преподавателем, ведущим дисциплину. График сессии (включая зачеты и экзамены) будет выставлен деканатами, - пояснили в аграрном университете.

Эти меры направлены на борьбу с распространением коронавируса. Скорее всего, остальные вузы тоже в скором времени объявят о возобновлении дистанционной учебы..

Напомним, школьники пока находятся на каникулах. Перейдут ли они с 6 апреля на онлайн-обучение, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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