Воронежским чиновникам перед работой измеряют температуру

3 Апр 2020 2020-04-03T13:36:18+03:00

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В связи с продлением режима всеобщей самоизоляции в управе Ленинского района обсудили режим работы по основным направлениям. На контроле у структурных подразделений находятся вопросы жизнеобеспечения района. В штатном режиме продолжают работать коммунальные службы, управляющие компании. Они наводят порядок на улицах, во дворах и дезинфицируют подъезды.

- Часть сотрудников управы, имеющих маленьких детей, перевели на удаленную работу с документами, - рассказали в управе Ленинского района. – Всем, кто работает в кабинетах, перед началом рабочего дня измеряют температуру тела. Сотрудников с признаками ОРВИ отправляют домой.

Напомним, посетителей управы не принимают. Для обращений нужно воспользоваться Электронной приемной на сайте мэрии https://reception.voronezh-city.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU