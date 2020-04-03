Воронежским чиновникам перед работой измеряют температуру
В связи с продлением режима всеобщей самоизоляции в управе Ленинского района обсудили режим работы по основным направлениям. На контроле у структурных подразделений находятся вопросы жизнеобеспечения района. В штатном режиме продолжают работать коммунальные службы, управляющие компании. Они наводят порядок на улицах, во дворах и дезинфицируют подъезды.
- Часть сотрудников управы, имеющих маленьких детей, перевели на удаленную работу с документами, - рассказали в управе Ленинского района. – Всем, кто работает в кабинетах, перед началом рабочего дня измеряют температуру тела. Сотрудников с признаками ОРВИ отправляют домой.
Напомним, посетителей управы не принимают. Для обращений нужно воспользоваться Электронной приемной на сайте мэрии https://reception.voronezh-city.ru/.
ИСТОЧНИК KP.RU