В Воронеже автобусы лишились 82% пассажиров из-за коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T13:33:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже пассажиропоток в автобусах и маршрутках упал на 81,8%. Причиной такого снижения стало введение с 31 марта всеобщего режима самоизоляции.

Как сообщает интернет-портал «Новости Воронежа», в пятницу, 3 апреля, на улицы города выехали 438 разных автобусов и маршруток. Если появятся массовые жалобы на недостаток транспорта по маршрутам, то на линии выпустят дополнительные автобусы. Пока жалобы носят единичный характер.

Напомним, до введения карантина по городу каждый день курсировало 1200 единиц транспорта.

Администрация Воронежа призывает горожан строго соблюдать указ губернатора Воронежской области и требования режима повышенной готовности, рекомендации медиков и Роспотребнадзора, воздержаться от перемещения по городу без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU