В Воронеже грабитель сорвал с сидящей на лавочке женщины сережку и украл сумку

3 Апр 2020 2020-04-03T13:00:30+03:00

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В Воронеже 39-летняя местная жительница стала жертвой ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 3 апреля.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что сидела на лавочке недалеко от дома, когда сзади к ней подбежал неизвестный, толкнул ее и сорвал с уха золотую сережку. После этого он схватил сумку горожанки и сбежал. Ущерб оценили в три тысячи рублей.

Правоохранители установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 20-летний житель Нововоронежа. Его задержали. В отделе полиции он признал вину и пояснил, что украшение он сдал в ломбард, а сумку и ее содержание выбросил.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».Теперь парню грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU