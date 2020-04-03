2020-04-03T12:45:17+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенник заставил пенсионерку отдать ему 200 тысяч рублей

Он сообщил престарелой женщине по телефону, что ее сын попал в ДТП и нужны деньги, чтобы все уладить
Юрий КОЗЛОВ
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Очередное мошенничество по старой и уже, казалось бы, всем знакомой схеме принесло аферисту «улов» в 250 тысяч рублей.

Негодяй позвонил на домашний телефон 83-летней женщине и заявил, что ее сын попал в ДТП и нужны деньги, чтобы его не привлекли к ответственности. Испугавшаяся пенсионерка сразу собралась, пошла в банк и перечислила 200 тысяч по указанным реквизитам. Больше незнакомец не звонил. И только тогда пожилая женщина догадалась набрать номер сына. Он, конечно, ни в какую аварию не попадал.

- Всего за сутки было четыре мошенничества. У доверчивых людей отобрали 250 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Как можно чаще напоминайте пожилым родственникам и близким о наиболее распространенных схемах, которыми пользуются аферисты. И втолковывайте: если звонит незнакомец и говорит, что сын, дочь (как вариант, внук или внучка) попали в ДТП, не делайте то, что он скажет, а перезвоните родному человеку, - советуют в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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