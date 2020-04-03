2020-04-03T13:42:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Поездки на дачу из Воронежа в период самоизоляции: могут ли остановить инспекторы

Можно ли во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции воронежцам отправиться на дачу
Виктор ЛЕВШАКОВ
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- Выезд из Воронежа не запрещен, - уточнили в пресс-службе правительства Воронежской области- Выезд из Воронежа не запрещен, - уточнили в пресс-службе правительства Воронежской областиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- Можно ли в период самоизоляции отправиться на личном автомобиле из Воронежа на дачу или в загородный дом? - это один из наиболее частых вопросов, который задают сейчас жители региона. Особенно остро он стоит перед гражданами в возрасте старше 65 лет, а также теми, кто имеет хронические заболевания.

Напомним, в указе губернатора говорится: «Допускается использование личного транспорта гражданами в случае следования к месту работы, приобретения товаров (в случае их отсутствия в ближайших объектах розничной торговли), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, а также помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе».

С одной стороны поездка на дачу не входит в этот перечень, с другой - гражданам лишь рекомендовали ограничить поездки. Так как же обстоит ситуация на самом деле?

- Выезд из Воронежа не запрещен, - уточнили в пресс-службе правительства Воронежской области.

То есть отправиться на дачу вы все-таки можете, но важно не забывать об эпидемиологической ситуации и самим стараться сократить свои передвижения, чтобы не заразиться новой коронавирусной инфекцией.

- Гражданам, конечно, мы рекомендуем ограничить поездки, в том числе с целью выехать на дачу, но никаких ограничений введено не было. Если людей остановят инспекторы, они уточнят цель поездки и их возраст. Если граждане старше 65 лет, то наши сотрудники заполнят анкету, почему люди не соблюдают самоизоляцию. Но эти анкеты будут использованы в нашей служебной деятельности. Какого-либо наказания за такие выезды не предусмотрено, - объяснили в областной Госавтоинспекции.

Напомним, в Воронежской области утвердили единую справку, по которой сотрудники различных предприятий и учреждений смогут выходить из дома на работу в период самоизоляции. Автомобилистам также рекомендовали возить их с собой. Однако пока не ясно, что грозит людям без справки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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