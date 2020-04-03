В центре Воронежа поймали девятиклассника, прятавшего в тайники 30 свертков с наркотиками

3 Апр 2020 2020-04-03T11:03:20+03:00

В прокуратуре будут проверять, как по месту его жительства работали люди, которые должны были заниматься профилактикой детской преступности

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В Центральном районе Воронежа полицейские поймали 16-летнего девятиклассника, жителя Рамонского района, при попытке заложить наркотики в пять тайников. При обыске у него обнаружили 30 свертков с производным метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Сотрудники Следственного комитета и полицейские продолжают устанавливать обстоятельства преступления, а также выяснять, кто дал школьнику наркотики. В прокуратуру Рамонского района направлены материалы для организации проверки местных органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU