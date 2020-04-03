В Воронежской области на пожаре пострадал девятилетний мальчик

3 Апр 2020 2020-04-03T10:18:04+03:00

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В четверг, 2 апреля, в селе Монастырщина Богучарского района на улице Центральной загорелся дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 14.14. На место ЧП выезжали семь наших сотрудников на двух машинах. Огонь удалось полностью потушить в 14.27. Пламя повредило мебель на площади три квадратных метра. Пожар случился из-за нарушения правил розжига печи. Получил ожоги головы девятилетний мальчик, к счастью, травмы оказались достаточно легкими, ребенку оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU