В Воронеже горела пятиэтажка: есть пострадавший

3 Апр 2020 2020-04-03T09:50:23+03:00

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3 апреля в 1.14 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре на улице Ворошилова Ленинского района.

- На место ЧП выехали 16 наших сотрудников на четырех машинах. Им пришлось работать на высоте – горела двухкомнатная квартира на пятом, верхнем этаже дома. Пожар удалось ликвидировать в 1.29. Огонь повредил входную дверь на площади два квадратных метра, в коридоре 1,5х2 м. повреждена огнем мебель. На пожаре есть пострадавшие. Причины возгорания сейчас выясняют, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU