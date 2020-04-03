В Воронеже горела пятиэтажка: есть пострадавший
ЧП случилось в Ленинском районе
После ликвидации пожара людям потребовалась помощь "скорой".Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
3 апреля в 1.14 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре на улице Ворошилова Ленинского района.
- На место ЧП выехали 16 наших сотрудников на четырех машинах. Им пришлось работать на высоте – горела двухкомнатная квартира на пятом, верхнем этаже дома. Пожар удалось ликвидировать в 1.29. Огонь повредил входную дверь на площади два квадратных метра, в коридоре 1,5х2 м. повреждена огнем мебель. На пожаре есть пострадавшие. Причины возгорания сейчас выясняют, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU