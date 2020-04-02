Поддержка воронежской экономики во время пандемии коронавируса: какие льготы получит бизнес в период самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T20:52:05+03:00

Меры ориентированы на те отрасли, которые сильнее всего пострадали за последние месяцы

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Губернатор Александр Гусев 2 апреля утвердил создание Комиссии по экономической безопасности. Уже опубликован стартовый пакет мер поддержки воронежской экономики. В первую очередь он ориентирован на те отрасли, которые сильнее всего пострадали за последние месяцы. Его разрабатывали совместно с бизнесом.

В частности, планируется введение моратория на проверки малого и среднего предпринимательства. Также ожидается снижение ставки налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения для организаций и ИП из сфер культуры, туризма, физической культуры и спорта, общепита, гостиничной деятельности, бытовых услуг, автоперевозок, образования.

От уплаты налога на имущество в 2020 году могут освободить арендодателей - при условии, что они сами предоставят льготы своим арендаторам из числа МСП.

Кроме того, бизнесу окажут помощь в получении кредитов на выплату зарплаты у системно значимых банков под гарантии госкорпорации «ВЭБ.РФ».

- Важно понимать, что сейчас мы обсуждаем возможность принятия конкретных мер поддержки экономики области на фоне постоянно меняющейся системы координат. Это значит, что новые меры не будут последними и станут вырабатываться и как отклик на новый вызов, и как работа на упреждение. Отдельно замечу, что эта работа ведется в диалоге с экспертным сообществом, в том числе и с профильными предпринимательскими объединениями. Ведь бизнес - одна из основ социально-экономической стабильности региона, - подчеркнул Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU