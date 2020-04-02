2020-04-02T12:58:21+03:00
Общество

В Воронеже из-за коронавируса со сложностями на работе столкнулись сотрудники ресторанов, салонов красоты и гостиниц

Они утверждают, что сейчас тяжело найти себе место для работы
Олег ИВАНОВ
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Еще до введения особого режима всеобщей самоизоляции в Воронеже поиск работы заметно усложнился. Это подтвердили 52% соискателей в области службе исследований HeadHunter. Опрос проводился с 23 по 30 марта.

Больше всего о сложностях с поиском работы говорили представители таких сфер, как «Туризм/Гостиничный и ресторанный бизнес» (78%), а также «Спорт/Салоны красоты» (78%), «Консультирование» (67%), «Управление персоналом/Тренинги» (65%), «Наука/Образование» (65%).

- В целом по стране увеличилось, по сравнению с прошлой неделей, количество респондентов, указавших, что в их компаниях сотрудникам рекомендовано работать из дома - с 33% до 39%. Среди профобластей лидерами по переводу на удаленную работу стали IT-сфера (55%), «Наука/Образование» (48%), а также «Реклама/Маркетинг/PR» (46%), - отмечают исследователи.

Интересно, что 38% респондентов в целом по стране отметили, что работать из дома сложнее, чем в обычном режиме офиса. Впрочем, примерно столько же, напротив, рады «удаленке». 17% не увидели никакой разницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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